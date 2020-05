FAKTA: Corona har holdt grænserne lukket over to måneder

I et stykke tid har Tyskland presset på for at få Danmark til at åbne grænserne for deres borgere, efter at de har været lukket som følge af coronasituationen.

Det har smertet i hjertet på mange, at grænselukningen skete 100 år efter Genforeningen. Men nu er Danmark klar til åbne yderligere for Tyskland, Norge og Island. Men ikke Sverige, der i højere grad døjer med corona, eller Finland.