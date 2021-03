FAKTA: Butikker åbner landet over

Det sker, efter at regeringen onsdag kunne løfte sløret for en aftale om genåbning med Enhedslisten, SF og De Radikale.

En stor del af landet har været lukket ned siden den 23. december, hvor smitten for alvor begyndte at blusse op igen.

Bliv klogere på, hvad der åbner op hvor:

* Butikkerne kan åbne igen i hele landet. Det gælder dog ikke butikker i butikscentre og butikker, der er større end 5000 kvadratmeter.

* De store butikker kan dog ifølge aftalen åbner for et "meget begrænset antal gæster mod tidsbestilling".

* For udendørs idræts- og foreningsaktiviteter bliver forsamlingsforbuddet lempet, så man nu må forsamle sig op til 25 personer i denne sammenhæng.

* Udendørs kulturinstitutioner som zoologiske haver får desuden lov til at åbne igen.

I Nordjylland og Vestjylland er der flere ting, der får lov at genåbne. Dem kan du læse om her:

* Ud over genåbnede butikker, idræt og udendørs kulturinstitutioner kan eleverne vende tilbage i skole i Nordjylland og Vestjylland. Det gælder eleverne i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser.

* Eleverne kan kun møde op på halv tid - hver anden uge, skriver fremgår det af aftalen mellem regeringen og støttepartierne.

* På ungdoms- og voksenuddannelserne vil der være et krav om at elever og lærere skal testes to gange om ugen.

På Bornholm kan forældre ligesom i Nord- og Vestjylland sende deres børn og unge i skole igen, men endnu flere ting får her lov til at åbne. Her kan du læse, hvad der gælder for Bornholm:

* Alle elever og skolebørn kan komme i skole igen. Der er samme testkrav for ungdoms- og voksenuddannelser som i Nord- og Vestjylland.

* Liberale erhverv som tatovører, frisører og massageklinikker kan ligeledes få lov til at åbne på Bornholm.

* Den yderligere genåbning på Bornholm sker i forbindelse med, at der bliver indført en regel om, at alle over 15 år kun kan rejse til og fra Bornholm med en negativ coronatest, der er højst 72 timer gammel.

De tiltag, der ikke lempes den 1. marts, er blevet forlænget frem til 5. april.

Kilde: Justitsministeriet.