FAKTA: Britpopbrødrene der gik fra hinanden i had

Selv om de to brødre var med til at give rockmusikken nyt liv og definere bølgen af britisk popmusik i 1990'erne, er det længe siden, de har stået på en scene sammen - endog talt sammen.

Efter mange års interne stridigheder fik de to brødre nok af hinanden i 2009, og bandet gik i opløsning.

Bliv klogere på Liam Gallagher og Oasis her:

* Liam Gallagher var i begyndelsen af 1990'erne sammen med vennerne Paul "Bonehead" Arthurs og Paul "Guigsy" McGuigan med i bandet Rain, som Liam omdøbte til Oasis.

* De havde øvelokaler ved spillestedet Boardwalk i Manchester, og det var også her, at deres første koncert fandt sted i 1991.

* Storebror Noel Gallagher kom med i bandet, og brødrene kom til at udgøre Oasis' centrale akse.

* Liam Gallaghers stemme prydrede ørehængere som "Wonderwall", "Live Forever" og "Champagne Supernova".

* Bandets højdepunkt kom i august 1996, hvor gruppen udsolgte to udendørskoncerter på The Knebworth Festival på få minutter. Begge aftener havde et publikum på 125.000 mennesker, og mere end 2,5 millioner mennesker forsøgte at få billetter til koncerterne.

* Et af de hits, som Oasis slog igennem med, var "Live Forever" - men sådan gik det ikke for britpopbandet, der gik i opløsning i 2009.

* Deres sidste album var "Dig Out Your Soul" fra 2008.

* I 2017 udgav Liam Gallagher det første album i eget navn, "As You Were", hvilket sikrede ham en førsteplads på den britiske hitliste.

* Opfølgeren til debutalbummet kommer den 20. september i år og har fået titlen "Why me? Why not".

* Han kommer til Danmark med det nye album til vinter, når han spiller i Store Vega i København den 4. februar. Han skulle have givet koncert på det københavnske spillested i november 2018, men måtte aflyse.

* Sidst Liam Gallagher gav koncert i bøgeskoven til Skanderborg Festival, var det sammen med Oasis i 2000.

* Avisen The Guardian har kaldt Liam Gallagher "den sidste store rockstjerne".

Kilder: Smukfest, Soundvenue, Ritzau og DR.