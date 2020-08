FAKTA: Børnehaveledere oplevede øget trivsel i genåbning

Her er et udpluk af resultaterne:

* 69 procent angiver, at børnenes trivsel er påvirket "positivt" eller "meget positivt". 29 procent vurderer, at trivslen ikke har været påvirket, mens 2 procent vurderer, at den er påvirket negativt.

* Børnehavelederne vurderer desuden, at børnenes sociale relationer er påvirket "positivt" (49 procent) eller "meget positivt" (18 procent). 8 procent vurderer, at relationerne er negativt påvirket.

* For personalet er oplevelsen mere blandet, hvis man spørger lederne. 44 procent af lederne vurderer, at arbejdsglæden i personalegruppen er påvirket "positivt" eller "meget positivt". 39 procent svarer, at den ikke er påvirket, mens 17 procent svarer, at arbejdsglæden er negativt påvirket.

* Lederne har også svaret på, hvilke positive erfaringer fra genåbningen de vil holde fast i fremover. Det er blandt andet:

* Mindre børnegrupper.

* Mor og far skal sige farvel ved lågen.

* Øget fokus på hygiejne.

* Undersøgelsen er ikke repræsentativ, men skal give et indblik i erfaringerne i et bredt udsnit af børnehaver.

Kilder: Vive