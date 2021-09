FAKTA: Bocuse d'Or kårer verdens bedste kok

For at blive kvalificeret til Bocuse d'Or skal kokkene igennem en længere proces, hvor de først skal vinde den nationale udvælgelse og dernæst sikre sig en plads i top-ti ved de europæiske Bocuse d'Or-mesterskaber.

Ronni Vexøe Mortensen fik sølv ved den europæiske konkurrence.

Her er et overblik over konkurrencen og dens historie:

* Den franske mesterkok Paul Bocuse har lagt navn til Bocuse d'Or.

* Bocuse d'Or blev første gang afviklet i 1983.

* Konkurrencen holdes hvert andet år i Lyon i Frankrig. Her dyster 24 lande, der blandt andet har kvalificeret sig via den europæiske udgave af konkurrencen, Bocuse d'Or Europe.

* Hvert deltagerland stiller også med en dommer. Deltagerne skal fremvise to serveringer for dommerne. Den første som en tre retters take away. Den anden som en fadservering med sauce og tre slags tilbehør.

* I 2011 vandt Rasmus Kofoed, som er køkkenchef og medejer af restauranten Geranium. I 2019 vandt Kenneth Toft-Hansen fra Svinkløv Badehotel.

* Årets danske deltager er Ronni Vexøe Mortensen fra Geranium. Han vandt den nationale udvælgelse i Bella Center i august 2019 og vandt sølv ved de europæiske Bocuse d'Or-mesterskaber i oktober 2020.

* Finalen i Bocuse d'Or finder sted i Lyon 26. og 27. september.

Kilder: bocusedor.dk og bocusedor-europe.com