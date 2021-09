FAKTA: Blå bloks klimaplan for landbruget

En samlet blå blok har fremlagt sit forslag til en klimaplan for landbruget. Få et overblik her over den her.

Efter næsten et års forhandlinger om en klimaplan for landbruget har blå blok fremlagt sit forslag. Det skal sikre, at landbruget kommer igennem den grønne omstilling uden, at det koster titusindvis af job.

Rød blok har kritiseret udspillet for ikke at have nogen bindende mål men kun målsætninger, når det kommer til landbruget.

Få et overblik over udspillet her:

* Mål:

- Udspillet skal reducere landbrugets udledning af CO2 med 7,4 millioner ton frem mod 2030. Udledningen af kvælstof skal mindskes med 10.800 tons.

* Principper:

- Klimaplanen skal sikre flere arbejdspladser i landbruget ikke færre.

- Landbrugets klimapåvirkning skal ses i et globalt perspektiv.

- Implementering af EU-lovgivning inden for klima og miljø skal ikke være større end i andre lande.

* Tiltag inden for fødevareproduktion:

- Klimatiltag skal medregne effekten globalt.

- Der skal udtages 100.000 hektar landbrugsjord og randarealer til eksempelvis vådområder. Det skal gøres frivilligt af landmændene og de skal have økonomisk erstatning.

- Der skal forskes yderligere i ny teknologi, der kan mindske landbrugets udledning.

* Vandmiljø:

- Der skal ikke stilles nye, direkte krav om yderligere reduktioner af udledningen af kvælstof - kaldet målrettet regulering. Der skal til gengæld gøres mere for at fjerne kvælstof.

- Der skal oprettes mere skov og flere vådområder. Det skal ske blandt andet via tilskud.

- Spildevand skal renses mere og der skal mere fokus på eksempelvis muslinger, der fjerner kvælstof i fjorde.

* Finansiel støtte:

- Der skal bruges 780 millioner kroner yderligere om året på at hjælpe landbruget til grøn omstilling.

- Landbrugsstøtten skal forenkles.

- Det skal finansieres ved at genindføre betaling for danskundervisning for udenlandske studerende, genindføre opholdskrav for dagpenge og via finanslovens reserver.

Kilder: Venstre.dk