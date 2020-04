FAKTA: Behandlingsgarantien er sat ud af kraft

Regeringen har sat en række garantier for patienter ud af kraft under coronaudbruddet for at give landets hospitaler bedre plads til at håndtere coronapatienter.

Her er en oversigt over de rettigheder, der er suspenderet frem til foreløbigt 1. marts 2021.

* Udredningsgaranti: Den betyder, at patienter, der bliver henvist fra deres praktiserende læge, inden for 30 dage enten skal have stillet en diagnose eller have en plan for det videre udredningsforløb.

* Behandlingsgaranti: Fra man er blevet udredt, har man krav på behandling inden for 30 dage.

Hvis behandlingsgarantien ikke overholdes af regionen, er det under normale omstændigheder muligt at gøre brug af det udvidede sygehusvalg. Det betyder, at den enkelte får mulighed for at vælge mellem både offentlige og private hospitaler.

Kilde: sundhed.dk, Danske Patienter.