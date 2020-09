Der var 25. april til 1. maj opholdsforbud på Islands Brygge i København. Tre personer, der oprindeligt fik bøder, skal nu ikke betale alligevel, har Københavns Byret afgjort. Der er ikke ført tilstrækkeligt bevis for, at de skal betale.

Artiklen: FAKTA: Begrundelsen for at frifinde tre for coronabøder

FAKTA: Begrundelsen for at frifinde tre for coronabøder

Der er ikke ført bevis for, at tre personer burde kunne se skilte under forbud. Læs rettens begrundelse her.

Tre personer slipper for at skulle betale bøder på hver 2500 kroner for at overtræde opholdsforbuddet på Islands Brygge i København 26. april.

Det er resultatet af en dom, som Københavns Byret har afsagt mandag.

Retten har fundet, at der ikke er ført det fornødne bevis for, at de tre personer kunne eller burde kunne se de opsatte skilte eller på anden måde have været bekendt med opholdsforbuddet.

Opholdsforbuddet var midlertidigt i havneområdet for at mindske smitte med coronavirus.

Læs rettens begrundelse for dommen her:

* De tiltalte erkendte, at de havde været til stede, men de nægtede sig skyldige, da de ikke var bekendt med opholdsforbuddet, herunder hverken via tilstrækkelig tydelig skiltning eller på anden måde.

* Retten lægger til grund, at der 25. april 2020 om aftenen af politiet blev opsat 50 skilte i A3-format og 50 skilte i A4-format om opholdsforbuddet forskellige steder i området, men at der ikke forelå nærmere oplysninger om, hvor i området de var sat op, eller om alle skilte fortsat var til stede den 26. april 2020.

* Retten lægger videre til grund, at der efter afhøringer af de betjente, der havde stoppet de tiltalte, var der den 26. april 2020 fortsat skiltet om opholdsforbuddet, dog uden at det nærmere blev præciseret, hvor disse skilte var, hvor mange skilte der var eller hvilken størrelse de var i.

* Der var af de tiltalte forevist fotos og en video af nogle af de skilte, som de efterfølgende havde bemærket.

* Retten lagde ved afgørelsen vægt på, at der ikke forelå oplysninger om, hvorvidt opholdsforbuddet af 25. april 2020 havde været omtalt medierne og i givet fald på hvilke tidspunkter.

* Retten lagde derudover vægt på, at der ikke var ført det fornødne bevis for, at de tiltalte kunne eller burde kunne se de opsatte skilte om opholdsforbuddet eller på anden måde burde have været bekendt med det opholdsforbud, som var blevet besluttet dagen før og havde virkning fra den 25. april 2020 klokken 21.

Kilde: Københavns Byret.