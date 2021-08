FAKTA: Banden LTF's medlemmer er idømt 1409 års fængsel

* Banden blev forbudt med henvisning til Grundloven. Her står der at en forening, der forsøger at nå sine mål med vold, kan opløses ved dom.

* Københavns Politi nedlagde i 2018 et foreløbigt forbud mod banden Loyal to Familia (LTF) i medfør af Grundloven.

* Det var første gang i næsten 100 år, at landsretten tog stilling til, om en forening virker ved vold og dermed kan forbydes.

* Egentlig var formålet med bestemmelsen om at opløse voldelige foreninger at ramme for eksempel nazigrupper og andre yderliggående foreninger, der truer demokratiet ved brug af vold.

* Men så længe ordlyden af loven passer, behøver den ikke blive brugt som den var tænkt, har Jørgen Albæk Jensen, der er professor emeritus ved Aarhus Universitet med speciale i statsforfatningsret, tidligere fortalt Ritzau.

* LTF blev dannet i 2013 med afdelinger i Tingbjerg og Kokkedal, men udvidede senere til blandt andet Fredericia, Aarhus og Malmø.

* Ekspansionen medførte skyderier og vold flere steder i landet.

* Ifølge politiet er der godt 100 medlemmer af LTF. På et tidspunkt havde politiet registreret 250 medlemmer.

* I en række straffesager er i alt 372 LTF-medlemmer idømt fængselsstraffe på samlet 1409 år.

* LTF's leder, Shuaib Khan, blev i Højesteret i 2018 udvist af Danmark i seks år for trusler mod en betjent.

* For bandemedlemmerne betyder forbuddet, at de ikke må bære mærker eller symboler, der viser en tilknytning til LTF.

* "Tidligere" medlemmer må dog gerne mødes til ikke-kriminelle aktiviteter.

* Det slog Østre Landsret fast, da otte personer blev frikendt i en sag, hvor de var tiltalt for at bryde forbuddet, ved at mødes og spille poker i en kælder på Nørrebro.