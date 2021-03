FAKTA: AstraZeneca-vaccinen mindsker risiko for indlæggelser

Tidligere har udgangspunktet være op til 65 år. Den nye anbefaling skyldes, at vaccinen har vist høj effekt i forhold til at forhindre indlæggelser i Skotland.

Sundhedsstyrelsen har ændret sine anbefalinger for brugen af coronavaccinen fra AstraZeneca og anbefaler den nu til alle voksne i Danmark.

I Skotland har man i et studie sammenlignet en gruppe på 1,14 millioner personer, der er vaccineret med enten vaccinen fra Pfizer/BioNTech eller AstraZeneca over for en gruppe, der ikke er blevet vaccineret.

Læs om resultaterne her:

- Der var en reduktion på 94 procent i indlæggelser i gruppen, der var vaccineret med AstraZeneca i forhold til gruppen, der ikke var vaccineret.

- For Pfizer/BioNTech-vaccinen var tallet 85 procent.

Fordelt på alder var tallene samlet set:

- 18-64 år: 85 procent.

- 65-79 år: 79 procent.

- 80 år+: 81 procent.

Kilde: Sundhedsstyrelsen.

- Langt størstedelen af de vaccinerede personer på 80 år og derover i Skotland er blevet vaccineret med vaccinen fra AstraZeneca.

- Effekten er blevet målt 28-34 dage efter første stik med vaccinen.