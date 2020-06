FAKTA: Arabere kæmper for løsrivelse fra Iran

Tre ledende medlemmer af den iranske gruppe ASMLA blev i februar sigtet for at billige terror og for at have spioneret i Danmark på vegne af saudiarabisk efterretningstjeneste.

Bliv klogere på gruppen her:

* Forkortelsen ASMLA står for Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahvaz.

* Organisationen kæmper for, at området omkring byen Ahvaz i det sydvestlige Iran løsrives og bliver en selvstændig arabisk stat.

* ASMLA er oprettet i 1999 af Ahmad Mola Nissi og Habib Ahvazi, aktivister fra regionen Khuzestan.

* Organisationen betragtes af Iran som en terrororganisation.

* 22. september 2018 angreb bevæbnede gerningsmænd en militærparade i Ahvaz. Paraden blev afholdt af Irans Revolutionsgarde. 25 blev dræbt, og 70 blev såret. Iran hævder, at ASMLA stod bag angrebet.

* Iran hævdede efter angrebet, at Danmark husede personer, der havde forbindelser til angrebet.

* Politiets Efterretningstjeneste (PET) iværksatte 28. september 2018 den usædvanlige politiaktion, der lammede trafikken i store dele af Danmark.

* 30. september løftede PET sløret for, at aktionen skyldtes, at en iransk efterretningstjeneste havde planer om et attentat i Danmark.

* I den forbindelse blev en norsk statsborger med iranske rødder anholdt for at have sat "iransk efterretningstjeneste i stand til at virke i Danmark" og drabsforsøg på den ene af de tre ledende medlemmer af ASMLA.

* Sagen mod den norske statsborger kører i øjeblikket ved Retten i Roskilde.

* Den 3. februar 2020 kunne PET oplyse, at tre medlemmer af ASMLA er blevet anholdt og sigtet for spionage i Danmark fra 2012 til 2018 til fordel for Saudi-Arabien.

* Samtidig blev det oplyst, at der er en rejst en ny sigtelse mod en føringsofficer i en iransk efterretningstjeneste i sagen om et påstået forsøg på at dræbe en ASMLA-medlemmet i Ringsted. Han er sigtet for spionage og drabsforsøg.

* 10. juni oplyser Midt- og Vestsjællands Politi, at sigtelserne mod de tre ASMLA-medlemmer er udvidet. De omfatter nu også finansiering af terror spionage mod militære anliggender i Danmark.

Kilder: Midt- og Vestsjællands Politi, PET, Ritzau, DR.