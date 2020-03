FAKTA: Antallet af coronasmittede stiger fortsat

Det samlede antal, der er bekræftet smittet i Danmark, er nu oppe på 59, når man tæller to tilfælde på Færøerne med.

Søndag var der ifølge styrelsen 35 personer, der var testet positiv med coronavirus.

Sundhedsstyrelsen forventer, at der over de kommende uger vil komme flere smittede i Danmark. Det gælder også folk, der smitter hinanden i landet.

Her kan du læse mere om coronavirus per fredag 6. marts i Danmark:

* Det første tilfælde af coronavirus i Danmark blev konstateret torsdag den 27. februar. Vedkommende, der havde været på skiferie i Norditalien, er efterfølgende som den foreløbig eneste i Danmark erklæret rask efter virusset.

* I alt 59 personer er indtil videre testet positive for coronavirus i Danmark, heriblandt to på Færøerne.

* 1022 personer er blevet testet for smitte. I alt 770 personer er i karantæne. Det er 142 flere, end styrelsen oplyste søndag.

* De er i karantæne, fordi de har været i kontakt med en person, der har vist sig at være coronasmittet.

* Ingen er døde af virusset herhjemme.

* Chefen for hæren, general Michael Lollesgaard, er blevet sendt i karantæne på grund af risikoen for coronavirus, oplyser Forsvaret.

* Det skyldes, at han har deltaget i et møde i Nato med Italiens hærchef, som er testet positiv for Covid-19.

Kilder: Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut.