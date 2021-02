FAKTA: Antallet af asylansøgere er faldet markant i EU

En række EU-lande forsøger på et østrigsk initiativ at hjælpe Balkanlande med at hjemsende personer uden lovligt ophold.

Landene ønsker at forhindre, at migranter rejser videre til EU, hvor man i forvejen har svært ved at hjemsende personer uden lovligt ophold.

Her er et overblik over migration - lovlig og ulovlig - i EU:

* I 2015 passerede 1,8 millioner personer ulovligt grænsen til EU. I 2019 var antallet 142.000.

* Antallet af asylansøgninger toppede i 2015 med 1,28 millioner. I 2019 var antallet 698.000.

* I gennemsnit bliver 370.000 ansøgninger afvist hvert år. En tredjedel af disse rejser hjem. Lidt under 30 procent gør det frivilligt.

* I 2019 boede 2,6 millioner flygtninge i EU-lande. Det svarer til 0,6 procent af den samlede befolkning i EU.

* 20,9 millioner personer, som ikke er EU-borgere, boede i 2019 lovligt i EU-lande. Det er 4,6 procent af den samlede befolkning.

* EU-lande gav i 2019 opholdstilladelse til omkring 3 millioner personer fra tredjelande. 1,8 millioner af disse fik tilladelse til ophold i mindst et år.

Kilder: EU-Kommissionen.