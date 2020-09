FAKTA: Anbefalinger til fremtidens bilafgifter

Helt præcis er målet, at alle nyregistrerede personbiler senest fra 2030 skal være lavemissionsbiler og fra 2035 nulemissionsbiler. Men at statens indtægter fra bilrelaterede afgifter på cirka 50 milliarder kroner altså fastholdes.

Anbefalinger er blandt andet:

* Der er udarbejdet fire afgiftsmodeller, som på forskellig vis afvejer hensynene til fremme af nul- og lavemissionsbiler, opretholdelse af provenu, fordeling, samfundsøkonomi og CO2-reduktioner.

* Tilgodeser man ét af ovennævnte hensyn, vil typisk betyde, at et eller flere af de andre hensyn må nedprioriteres.

* For at gøre nul- og lavemissionsbiler mere konkurrencedygtige på kort sigt foreslås det, at prisforskellen mellem konventionelle biler og nul- og lavemissionsbiler reduceres.

* Der lægges op til, at registreringsafgiften forbliver en værdibaseret afgift, men med et teknisk element knyttet direkte til bilernes CO2-udledning.

* Det anbefales, at afgifterne på nul- og lavemissionsbiler indfases langsommere end i det gældende afgiftssystem.

* Skal man nå målet på million elbiler i 2030, uden at lave et stort hul i statskassen, vil det koste 5900 kroner om året ekstra for ejere af en almindelig benzin- eller dieselbil.

* Det vil koste 5,7 milliarder kroner, hvis Danmark i 2030 skal have en million grønne biler på vejene.

* Kommissionen lægger op til, at der fra 2023 indføres en afgift for benyttelse af den danske vejinfrastruktur på 1000 kroner per år. Afgiften gælder for alle køretøjer - både danske og udenlandske.

* Kommissionen foreslår i flere afgiftsmodeller, at brændstofafgifterne forhøjes med en krone per liter (inklusive moms) fra 2021 for at tilskynde bilisterne til at anvende grønne drivmidler.

* I forhold til modellen, som skal sikre en million grønne biler i 2030, finansieres disse primært gennem stigninger i registreringsafgiften på benzin- og dieselbiler. Denne afgiftsmodel giver flest nul- og lavemissionsbiler af de præsenterede modeller. Men den vurderes samtidig at have store samfundsmæssige omkostninger.

* Den model kan kommissionen ikke anbefale. Men kommissionen tilføjer, at det er en politisk beslutning i sidste ende.

Kilde: Delrapport fra Eldrup-kommissionen.