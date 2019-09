FAKTA: Aftale om midlertidigt børnetilskud

* Aftalepartierne skønner, at tilskuddet vil hjælpe cirka 14.300 børnefamilier og cirka 27.900 børn.

* Det månedlige tilskud udgør 700 kroner per barn af særligt hårdt ramte (integrationsydelsesmodtagere og uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere).

* Tilskuddet udgør 600 kroner per måned per barn af enlige og 550 kroner per barn af øvrige i målgruppen. Derudover skal enlige forsørgere have et supplerende tilskud på 650 kroner per måned.

* Det maksimale børnetilskud vil afhænge af det beløb, som børnefamilierne har mistet som følge af kontanthjælpsloftet og/eller integrationsydelsen.

* Det nye tilskud skønnes at medføre merudgifter for cirka 250 millioner kroner. Hertil kommer udgifter til en it-løsning samt udgifter på 20-30 millioner kroner, fordi den vedtagne reduktion af integrationsydelsen for forsørgere per 1. januar 2020 bliver annulleret.

* Tilskuddet skal være gældende, indtil regeringens ydelseskommission senest næste sommer har fremlagt sine anbefalinger til et nyt ydelsessystem, og det nye system er trådt i kraft forventet medio 2021.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet.