FAKTA: Afstandstape og forskudte pauser er vilkår i genåbning

Som en del af genåbningens fase 2 må restauranter, caféer, efterskoler, kirker, biblioteker og skolernes 6. til 10. klasse mandag komme tilbage til hverdagen.

De kan imidlertid se frem til en meget anderledes hverdag, da alle skal følge et sæt retningslinjer udstukket af myndighederne for at begrænse smittespredningen med coronavirus.

Læs mere om udvalgte retningslinjer for forskellige områder her:

Skoler, efterskoler og institutioner:

* Skoleeleverne har krav på minimum fem ugentlige undervisningstimer.

* Opfordringen lyder, at børn og elever ikke samles i for store grupper.

* Der skal desuden gøres brug af forskudte mødetider og pauser.

* Afstandskravet på én meter er fjernet for institutionerne. Afstanden på én meter skal dog så vidt muligt overholdes, når børnene spiser frokost, hentet eller afleveret.

* Ifølge retningslinjerne er der fortsat tale om "nødundervisning". Derfor vil det ikke være muligt alle steder at leve op til almindelige standarder for undervisning, eksempelvis i forhold til timetallet.

Restauranter, caféer og værtshuse:

* Der skal være to kvadratmeter per person på restauranter og caféer. Står gæsterne op, fordobles kravet til fire kvadratmeter per person.

* Serveringssteder, der serverer mad, drikkevarer eller tobak til at nyde på stedet, skal lukke ved midnat.

* Derudover må der ikke gennemføres aktiviteter, der kan få dem til at minde om en natklub eller et diskotek. Det kan eksempelvis være et dansegulv.

* Forsamlingsforbuddet skal respekteres. Derfor må restauranter og caféer ikke servere for et selskab, der er større end ti personer. Et selskab bør kun bestå af personer, som i forvejen har tæt kontakt.

* Restauranter og caféer kan godt have flere selskaber samtidig, hvis der holdes afstand mellem dem.

Biblioteker:

* Ifølge retningslinjerne fra Kulturministeriet skal der på bibliotekerne være et særligt fokus på effektive udlån og hygiejne.

* Håndsprit skal være tilgængelig ved udlånsarealerne, og besøgende skal ved biblioteksindgangen opfordres til at benytte sig af håndspritten.

* Kontakten mellem ansatte og biblioteksbrugere skal mindskes ved hjælp af afstandstape, ruminddelinger og "andre adfærdsregulerende indretninger".

* Derudover "bør det undgås", at biblioteksudstyr som printere og computere benyttes, og der må maksimalt være én biblioteksbruger per fire kvadratmeter gulvplads.

* Lånere kan tage "kortvarigt stående ophold" for at udvælge biblioteksmateriale til hjemlån.

Kirker, moskeer og synagoger:

* Der må højst være adgang for én person per fire kvadratmeter gulvareal.

* Lokaler skal indrettes, så smittefare minimeres.

* Sæbe og håndsprit skal "så vidt muligt" være tilgængelig.

* Mindst én meter mellem personer.

* I særlige situationer med øget smitterisiko, eksempelvis under sang, bør afstanden være to meter.

Kilder: Kulturministeriet, Erhvervsministeriet, Børne- og Undervisningsministeriet og Kirkeministeriet.