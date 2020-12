FAKTA: Afstandsmærker og sprit skal mindske smitte på kollegier

Der skal være mærker på gulvet for at hjælpe med at holde afstand, sprit flere steder og systematisk udluftning de steder, hvor danskere bor tæt sammen.

Der bliver ikke nævnt noget om mundbind i de nye retningslinjer.

Læs her nogle af de nye råd.

* Der skal så vidt muligt holdes én meters afstand på alle tidspunkter.

* Hver person bør have fire kvadratmeter til rådighed, når de opholder sig i alle former for fællesrum.

* Det skal gøres let at holde afstand ved eksempelvis at lave afstandsmarkeringer på gulvet. Det kan være i køkkener, elevatorer eller fælles vaskerum, det er nødvendigt.

* Overflader, som mange rører ved, skal gøres rent ofte. Det gælder eksempelvis håndtag, trykknapper og vandhaner.

* Der opfordres til at undgå at bruge fælles håndklæder.

* Sprit skal være nemt tilgængeligt i i indgange, på gange og i køkkener.

* Der bør luftes ud minimum to gange ad ti minutter med gennemtræk hver dag i fællesrum, hvis der ikke er klimaanlæg. Bruges rummet meget, bør der luftes ud hver time.

Kilder: Sundhedsstyrelsen.