FAKTA: Afghanere skal sikkerhedsvurderes før og efter evakuering

Mindst 45 nuværende ansatte på ambassaden samt tidligere ansatte i løbet af de foregående to år bliver tilbudt evakuering og midlertidig ophold i Danmark i to år.

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget har onsdag aften landet en aftale om evakuering af lokalt ansatte afghanere, der har hjulpet Danmark i Afghanistan.

Bliv klogere på aftalen her:

* Evakueringen påbegyndes snarest, men aftalen skal fremsættes i et lovforslag ved Folketingets åbning i oktober. Lovforslaget skal etablere det særlige og midlertidige opholdsgrundlag i to år for afghanere.

* Efter de to år kan de søge om opholdstilladelse i Danmark efter udlændingeloven.

* De ansatte kan få deres nærmeste familie med til landet. Her medregnes som udgangspunkt én ægtefælle/samlever og ugifte børn under 18 år. I særlige tilfælde kan øvrige personer, som den lokalansatte har forsøgeransvar for, også komme i betragtning.

* En sikkerhedsmekanisme indføres i den kommende særlov. Den skal afdække om de evakuerede udgør en sikkerhedsrisiko for Danmark.

* Første del af sikkerhedsscreeningen foregår i Afghanistan, hvor også afgrænsningen af familien vil ske. Efter ankomst til Danmark skal relevante myndigheder lave yderligere screening.

* Vurderes en evakueret til at udgøre en sikkerhedsrisiko kan person ikke få retten til det toårige ophold i Danmark.

* Har en evakueret tidligere begået alvorlig kriminalitet kan personen heller ikke få retten til det toårige ophold. Det vil som udgangspunkt også gælde, hvis det først opdages efter ankomst til Danmark.

* Der er fortsat mulighed for støtte via tolkeaftalen, hvis man som tolk har samarbejdet med Danmark.

* Partierne er også enige om, at Danmark skal være klar til at drøfte en solidarisk byrdefordeling i forhold til lokalt ansatte hos Nato, EU og FN.

* Bag aftalen er Socialdemokratiet, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Kristendemokraterne og Alternativet. Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige er ikke med.

Kilde: Udenrigsministeriet