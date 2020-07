FAKTA: Aarhus Kommune forsøgte at stoppe TV2-dokumentar

Efter planen skulle dokumentaren have været sendt på TV2 i marts. Men Aarhus Kommune fik nedlagt forbud mod at vise dokumentaren ved både by- og landsretten.

Det gør de med samtykke fra to beboeres familier.

I TV2-dokumentaren "Plejehjemmene bag facaden" benytter TV2 skjult kamera for at undersøge forholdene på to danske plejehjem.

Det skyldes skjulte optagelser af demensramte Else Marie Larsen på Kongsgården i Aarhus, som indgår i dokumentaren.

Også demensramte Niels Christian Nielsen indgår i dokumentaren. Han bor på plejehjemmet Huset Nyvang i Randers.

Torsdag aften bliver dokumentaren sendt på TV2.

Få her et overblik over sagen:

* 17. oktober til 2. november 2019: TV2 har installeret skjult kamera og optager i 16 dage på plejehjem i Aarhus og Randers.

* 31. januar 2020: Aarhus Kommune politianmelder TV2 for at have lavet de skjulte optagelser

* 13. marts: Aarhus Kommune vælger at gå rettens vej for at forhindre, at udsendelsen bliver vist.

Det sker, efter at embedsmænd og politikere i kommunen har set dokumentaren. Retten i Aarhus afgør, at TV2 ikke må vise optagelserne fra plejehjemmet Kongsgården. TV2 anker kendelsen til landsretten.

* 13. maj: Et stort flertal i Aarhus Kommunes byråd kræver at få ophævet forbuddet mod dokumentaren.

* 30. juni: Landsretten stadfæster byrettens dom, om at TV2 ikke må vise de skjulte optagelser fra Kongsgården i Aarhus.

* 7. juli: Ekstra Bladet, som er i besiddelse af TV2-optagelserne fra Kongsgården, viser uden godkendelse fra TV2 tre klip fra dokumentaren med Else Marie Larsen fra Kongsgårde.

*11. juli: Fire medarbejdere på TV2 sigtes for at have optaget med skjult kamera. Direktør Anne Engdal Stig Christensen, nyhedsredaktør Mikkel Hertz, en redaktionschef og en journalist.

* 23. juli: Aarhus Kommune vedtager at droppe forbuddet, så TV2 kan vise optagelserne fra Kongsgården.

* 30. juli: TV2 sender udsendelsen "Plejehjemmene bag facaden".

Kilder: TV2 og Aarhus Kommune