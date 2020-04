FAKTA: Ældreråd vil åbne plejehjem for de allernærmeste

Det er på tide at lade ældre på landets plejehjem få besøg igen, selv om der stadig er coronavirus i samfundet.

Det mener organisationen Danske Ældreråd.

En række aktører på ældreområdet var fredag til møde med Sundhedsstyrelsen for at finde ud af, hvad der skal til, for at pårørende igen kan komme på besøg på plejehjem.