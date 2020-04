Den seneste opgørelse viser, at antallet af indlagte coronapatienter fortsætter med at falde. Der er nu 380 personer indlagt, heraf er de 93 på intensivafdelinger. 80 er så alvorligt syge, at de er lagt i respirator. (Arkivfoto).

FAKTA: 93 coronapatienter ligger på intensiv

Tendensen over de seneste små to uger har været, at færre er indlagt med coronavirus. Se udviklingen her.