FAKTA: 8 millioner Johnson & Johnson-stik gav 15 blodpropper

En coronavaccine fra Johnson & Johnson bliver taget ud af det danske vaccinationsprogram grundet sjældne bivirkninger.

Johnson & Johnson-vaccinen er kendt for kun at kræve ét stik, mens de andre vacciner kræver to. Det er den vaccine, Danmark har indkøbt flest af.

Vaccinen er ligesom AstraZeneca-vaccinen, der i april blev trukket ud af det danske vaccinationsprogram, mistænkt for at have forårsaget bivirkninger i form af blodpropper.

Læs mere om bivirkningerne her:

* Den amerikanske lægemiddelstyrelse (FDA) anbefalede i april en pause i brugen af vaccinen fra Johnson & Johnson. Det var for at være "særligt forsigtige". Siden har amerikanerne genoptaget brugen af vaccinen.

* 23. april var der i USA givet 7,98 millioner doser af Johnson & Johnson-vaccinen. Heraf var der 13.725 meldinger om mulige bivirkninger. 97 procent af meldingerne blev kategoriseret som "ikke alvorlige" og tre procent som "alvorlige".

* 15 af indberetningerne drejede sig om syndromet Vitt, som er en type sjældne blodpropper i kombination med et lavt antal blodplader. Samme sjældne bivirkning er også observeret ved AstraZeneca-vaccinen.

* Blandt de 15 indberetninger var der 23. april registreret tre dødsfald.

* Syv var stadig indlagt, og fem var blevet udskrevet.

* Alle Vitt-indberetninger drejede sig om kvinder i alderen 18 til 49 år.

Kilder: Sundhedsstyrelsen, CDC, Fox News, Reuters, BBC.