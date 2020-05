FAKTA: 502 blev repatrieret i 2019

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) vil ændre loven for repatrieringsbidraget, efter en mand, der er blevet repatrieret fra Danmark til Syrien, angiveligt har kendt sig skyldig i at myrde sin kone.

Repatrieringsordningen er en ordning, der skal hjælpe herboende udlændinge økonomisk støtte til at flytte til deres hjemland.

Det kan for eksempel være penge til flybilletter, flytteomkostninger eller nye pas. Hvis man gør brug af repatrieringsordningen, giver man samtidig afkald på sin ret til at være i Danmark.

Her kan du læse mere om, hvor meget ordningen bliver brugt:

* 40 personer er blevet repatrieret i år.

* Man kan blandt andet få repatrieringsstøtte, hvis man er flygtning eller indvandrer i Danmark. En voksen kan få mere end 240.000 kroner i støtte for at flytte tilbage til sit hjemland eller et tidligere opholdsland.

* Repatrieringsstøtte er kun tilgængelig, hvis man har opholdstilladelse i Danmark og ikke har statsborgerskab i Schweiz, Liechtenstein, Norge, Island eller et EU-land.

* I 2019 repatrierede i alt 502 personer. 100 af dem repatrierede til Syrien.

* Cirka 100 og 500 personer er blevet repatrieret om året inden for de seneste 10 år.

Kilder: Dansk Flygtningehjælp, Udlændinge- og Integrationsministeriet