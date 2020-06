FAKTA: 285.000 danskere har diabetes

Et nyt studie fra Steno Diabetes Center Copenhagen viser, at type 2-diabetes er i stærk stigning.

Sygdommen kan inddeles i to former: type 1 og type 2.

Til gengæld går det så godt med diabetesbehandlingen, at dødeligheden er faldet - særligt hos personer med type 2.

Læs mere om de to typer diabetes her:

Type 1-diabetes:

* Ved type 1-diabetes er produktionen af insulin stærkt nedsat eller ophævet.

* 0,5 procent af den danske befolkning havde denne type diabetes i 2017.

* Det svarer til cirka 28.000 personer.

* Type 1-diabetes kan opstå i alle aldre, men forekommer hyppigst hos børn og unge.

* Tallet har ikke ændret sig fra 1995 til i dag, men det dækker over en vedvarende lille stigning i antallet af nye tilfælde blandt børn og unge på cirka to procent. Der er omvendt et lille fald i antallet af nye tilfælde blandt danskere over 30 år.

* Patienter med type 1-diabetes behandles med indsprøjtning af insulin under huden op til 4-5 gange daglig for at forsøge at efterligne den normale udskillelse af insulin.

Type 2-diabetes:

* Ved type 2-diabetes er følsomheden for insulins påvirkning på cellerne nedsat, og insulinproduktionen er utilstrækkelig.

* Tidligere blev type 2-diabetes kaldt "aldersdiabetes" eller "gammelmandssukkersyge". Begge dele er misvisende, da sygdommen kan forekomme i alle voksenaldersgrupper og hos begge køn.

* 4,5 procent af den danske befolkning havde denne type diabetes i 2017.

* Det svarer til cirka 256.000 personer.

* Tallet har været stærkt stigende siden 1995, hvor kun 1,2 procent af befolkningen havde type 2-diabetes.

* Da det primære problem ved type 2-diabetes er nedsat følsomhed for insulin på grund af overvægt, behandles det i første omgang med vægtreduktion og fysisk aktivitet. Der kan suppleres med insulinbehandling.

Kilder: Steno Diabetes Center Copenhagen, Lex.dk.