FAKTA: 25 milliarder kroner skal sætte gang i økonomien

For at støtte økonomien under covid-19 har et stort flertal i Folketinget besluttet at sende 25 milliarder kroner ud i en såkaldt stimuli-pakke.

Bag aftalen står Socialdemokratiet, Venstre, De Radikale, SF, Enhedslisten, De Konservative og Alternativet. Dermed er Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, Frie Grønne og Liberal Alliance ikke en del af aftalen.