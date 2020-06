FAKTA: 234.000 har været sendt hjem med løn under krise

Ordningen for lønkompensation til hjemsendte ansatte under coronakrisen er blevet forlænget fra 9. juli til 29. august.

Ordningen stod oprindelig til at udløbe 8. juli, men regeringen har tidligere bebudet, at man overvejede at forlænge.

Her kan du læse mere om ordningen, og hvor mange der er omfattet af den.

* Ordningen giver virksomheder, som er ekstraordinært hårdt ramt økonomisk, mulighed for at sende ansatte hjem og få dækket en del af lønnen fra staten.

* Ordningen dækker op til 90 procent af medarbejderens løn, dog maksimalt 30.000 kroner om måneden.

* Det er et krav, at medarbejderen ikke arbejder under hjemsendelsen.

* Per 3. juni har 234.000 lønmodtagere fordelt på 29.500 virksomheder været omfattet af ordningen.

* Ordningen har været gældende fra 9. marts.

* Ordningen har indtil videre kostet 9,13 milliarder kroner.

* I et folketingssvar har erhvervsminister Simon Kollerup (S) oplyst, at det vil koste 8,5 milliarder kroner at forlænge ordningen til nytår, hvis man skulle ønske det. Estimatet er behæftet med usikkerhed.

Kilder: Erhvervsstyrelsen, Erhvervsministeriet.