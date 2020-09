21 kommuner får tilskud til skattenedsættelse

I udligningsreformen kan kommuner med høj skat søge om tilskud til at sætte skat ned. Se hvilke kommuner her.

21 kommuner har fået tilskud til at sætte skatten ned næste år.

Pengene er en del af den udligningsreformen, som fordeler penge mellem landets kommuner med et mål om, at de skal kunne levere samme service til borgerne.

Der er tale om en pulje på 430 millioner kroner, som kommuner med en trækprocent over gennemsnittet har kunnet ansøge om at få del i med henblik på at sætte skatten ned.

Se oversigt over kommunerne her. Tallene er henholdsvis kommunens skatteprocent i 2020 og den skattenedsættelse i procentpoint, som tilskuddet giver mulighed for:

* Langeland 27,8 procent - 1,50 procentpoint

* Lolland 27,0 - 0,70

* Vesthimmerland 27,0 - 0,70

* Brønderslev 26,9 - 0,60

* Svendborg 26,8 - 0,50

* Ringsted 26,7 - 0,60

* Norddjurs 26,7 - 0,60

* Odsherred 26,6 - 0,30

* Læsø 26,5 - 0,20

* Kerteminde 26,4 - 0,30

* Sorø 26,4 - 0,10

* Nyborg 26,4 - 0,10

* Guldborgsund 26,3 - 0,47

* Mariagerfjord 26,1 - 0,20

* Faxe 26,0 - 0,17

* Samsø 26,0 - 0,10

* Syddjurs 25,9 - 0,17

* Viborg 25,7 - 0,17

* Rebild 25,5 - 0,17

* Ballerup 25,5 - 0,10

* Slagelse 25,1 - 0,17

Kilde: Social- og Indenrigsministeriet.