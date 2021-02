FAKTA: 20 cykelprojekter langs statens veje har fået penge

Det har stor effekt for den enkelte og for samfundet, at flere cykler. Det skyldes, at hvis man bevæger sig på cyklen frem for at tage bilen, nedsættes risikoen for en lang række livsstilssygdomme herunder type 2-diabetes. Derfor har regeringen og støttepartierne investeret i at etablere flere cykelstier over hele landet. (Arkivfoto)

Foto: Kristian Djurhuus/Ritzau Scanpix