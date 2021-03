FAKTA: 19 børn med dansk tilknytning er i fangelejre i Syrien

Flere af Folketingets partier ønsker, at Danmark henter børnene hjem fra Syrien. Især regeringens støttepartier presser på for at hjemtage børnene.

Her er, hvad vi ved om børnene:

* Udenrigsministeriet kender til 19 børn, der enten er født af eller har tilknytning til danske eller tidligere danske statsborgere, som opholder sig i de to fangelejre al-Hol og al-Roj i Syrien. De er børn af seks mødre.

* Tre af de seks mødre har fået frataget deres danske statsborgerskab administrativt. De andre tre mødre, som er danske statsborgere, er blevet afskåret fra bistand fra udenrigstjenesten.

* Børnene er mellem 1 og 14 år. Ni er født i Danmark, mens de resterende ti er født i konfliktzonen. De ti yngstes indfødsret er ikke fastslået.

* I et enkelt tilfælde er Udenrigsministeriet blevet oplyst om, at barnet ikke er et biologisk barn af en dansk statsborger, men et forældreløst barn, som kvinden har taget til sig.

* Danmark har tidligere hjemtaget børn fra syriske fangelejre i særlige tilfælde.

* I juni 2019 blev en 13-årig dansk dreng evakueret fra en syrisk fangelejr uden sin mor og søskende. Det skyldtes, at han havde et skudsår i ryggen og var lam i benene.

* I november 2019 blev et forældreløst spædbarn med dansk tilknytning overdraget til danske myndigheder.

* Desuden blev to forældreløse franske børn med dansk baggrund hentet ud af Syrien til Frankrig i midten af juni 2019.

Kilder: Udenrigsministeriet og Ritzau.