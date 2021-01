FAKTA: 170 milliarder i likviditet til virksomheder

Fredag fremsætter regeringen en pakke, der skal hjælpe virksomheder med deres likviditet. I alt er der initiativer for 170 milliarder kroner.

Coronakrisen betyder markant lavere omsætning for især restaurationsbranchen, rejsebureauer, hoteller, butikker og frisører.

Her er hovedpunkterne:

* Regeringen vil udvidde A-skattelåneordningen

Eksempel: En stor virksomhed med 50 medarbejdere betaler månedligt ca. 400.000 kroner i A-skat og AM-bidrag. Virksomheden kan låne ca. 1,2 millioner kroner rentefrit frem til 1. februar 2022.

Regeringen vil med forslaget give mulighed for 78 milliarder kroner i ekstra likviditet til virksomhederne.

* Udskydelse af betalingsfrister for A-skat og AM-bidrag

Eksempel: En virksomhed med 15 ansatte betaler månedligt ca. 120.000 kroner i A-skat og AM-bidrag. Virksomheden vil dermed få længere betalingsfrist for ca. 120.000 kroner.

Regeringen vil med forslaget give mulighed for 28 milliarder kroner i ekstra likviditet til virksomhederne.

* Ny momslåneordning

Eksempel: En mellemstor virksomhed med en omsætning på 30 millioner kroner, som skal indbetale i alt to millioner kroner moms vedrørende fjerde kvartal samt udskudt moms for tredje kvartal 2020, kan låne to millioner kroner rentefrit frem til 1. februar 2022.

Regeringen vil med forslaget give mulighed for 64 milliarder kroner i ekstra likviditet til virksomhederne.

Kilde: Skatteministeriet.