Artiklen: FAKTA: 17 kommuner nær hovedstaden er i top over smittetilfælde

De 17 kommuner, der måske får nye restriktioner, er også blandt de kommuner med flest smittede per indbygger.

Der er måske en række restriktioner på vej mod 17 kommuner i og omkring København. Formålet med restriktionerne skal angiveligt være at nedbringe antallet af coronatilfælde i hovedstadsområdet.

Hvis man rangerer Danmarks 98 kommuner efter flest smittetilfælde den seneste uge per 100.000 indbyggere, er flere af de pågældende 17 kommuner i toppen af listen.

Her er en opgørelse over antallet af coronatilfælde den seneste uge per 100.000 indbyggere (i parentes er det faktiske antal angivet) - samt hvor det placerer kommunerne, hvis man rangerer landets 98 kommuner:

* 1. Tårnby: 349,8 (169).

* 3. Solrød: 309,4 (72).

* 4. Hvidovre: 303,5 (162).

* 5. Brøndby: 298 (103).

* 6. København: 284,7 (1789).

* 7. Gladsaxe: 278,3 (192).

* 9. Vallensbæk: 271,8 (45).

* 10. Rødovre: 271,3 (110).

* 11. Herlev: 262,6 (76).

* 12. Ishøj: 249,4 (57).

* 14. Høje-Taastrup: 229,2 (116).

* 15. Dragør: 228,3 (33).

* 16: Frederiksberg: 217,8 (226).

* 17: Lyndby-Taarbæk: 209 (117).

* 19: Gentofte: 206,5 (154).

* 21: Glostrup: 186,3 (43).

* 25: Ballerup: 181 (88).

Kilde: SSI

/ritzau/