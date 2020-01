FAKTA: 15 procent ulovligt fravær kan koste børnecheck

* Siden 1. august har skolelederne skullet underrette kommunalbestyrelsen, når en elev har ulovligt skolefravær på 15 procent eller derover inden for ét kvartal.

* Kommunen kan inddrage børne- og ungeydelsen - børnechecken - for det næste kvartal som følge af det ulovlige fravær.

* Både forældre og elever over 12 år skal høres, om de har bemærkninger til det ulovlige skolefravær, inden kommunen kan inddrage børnechecken.

* Det skal svære med til at fastslå, om det rent faktisk har været ulovligt fravær.

* Hvis en elev har et ulovligt fravær på 10 procent eller derover inden for et kvartal, skal skolelederen orientere forældrene om de mulige økonomiske sanktioner. På den måde får forældre mulighed for at indgå et samarbejde med skolen for at sikre, at eleven møder op til undervisningen, inden de mister børnechecken.

* Fra 1. januar 2020 træder en ny bekendtgørelse i kraft. Nu skal alle folkeskoler registrere fravær på den samme måde - og efter samme principper om lovligt og ulovligt fravær.

Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet