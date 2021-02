FAKTA: 15 kommuner er under bekymringsgrænse for smitte

Regeringen er positivt indstillet over for geografisk afgrænsede genåbninger af samfundet.

Rasmus Horn Langhoff, der er sundhedsordfører for Socialdemokratiet, siger til TV2, at regionale genåbninger "kan være en god metode til at lave en forsigtig og kontrolleret genåbning af samfundet, hvor man kan åbne op, de steder hvor det vil være sikkert at gøre det".