FAKTA: 13 gange kommunikerede minister og TET om FE-sag

Al nedenstående kommunikation vedrører FE-sagen.

Her er listen og det, vi ved om indholdet af skrivelserne og møderne:

* 6. december 2019 skriver TET et brev til forsvarsminister Trine Bramsen (S) og chefen for FE, Lars Findsen. Indholdet af brevet er fortroligt.

* 19. december afholder TET en høring af FE. Udkommet er fortroligt.

* 20. december sender forsvarsministeren et brev til TET. Indholdet er fortroligt.

* 4. februar 2020 sender forsvarsministeren igen et brev til TET. Indholdet er fortroligt.

* 27. februar afholder TET igen høring af FE. Udkommet er fortroligt.

* 4. juni sender TET et brev til forsvarsministeren. Indholdet er fortroligt.

* 4. juni gennemfører TET en supplerende høring af FE. Udkommet er fortroligt.

* 25. juli sender TET et brev til FE. I brevet redegør tilsynet for ordlyden i den pressemeddelelse, som TET har tænkt sig at sende ud for at oplyse om, at den årlige tilsynsrapport vedrørende FE bliver forsinket. Forsinkelsen skyldes den store mængde materiale, en eller flere whistleblowere har givet tilsynet i november 2019.

* 4. august sender TET en mail med et brev til forsvarsministeren. Af brevet fremgår det, at TET efter ønske fra forsvarsministeren vil ændre i sin pressemeddelelse om, at tilsynsrapporten udskydes. Tilsynet efterkommer ministerens ønske om at vente med at oplyse, at sagen hidrører fra en whistleblower.

* 21. august sender TET sin samlede rapport i fire bind om FE-sagen til ministeriet. Indholdet er fortroligt.

* 21. august sender TET kopi af sin pressemeddelelse, som tilsynet planlægger at udsende 1. september. Efter dialog med ministeren bliver pressemeddelelsen i stedet udsendt mandag den 24. august.

* 21. august sender TET sammen med rapporten et følgebrev. Af brevet fremgår det, at en del af de forhold, som TET mistænker FE for, ligger uden for tilsynets kontrolområde. Da de ifølge tilsynet er af en karakter, så ministeren bør vide det, er de medtaget i rapporten.

Kilde: Forsvarsministeriet