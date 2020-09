FAKTA: 12.000 rammes af blodprop eller blødning i hjernen om året

Prins Joachim blev i juli indlagt og opereret for en blodprop i hjernen på et hospital i den franske by Toulouse. Fredag har han genoptaget sine pligter som forsvarsattaché i Frankrig.

Den 51-årige prins var på ferie på dronning Margrethes vinslot, Château de Cayx, med familien, da han blev ramt af blodproppen.