FAKTA: 11 ministre afhøres om Tibetsagen

Helle Thorning-Schmidt (S) havde i januar sin mobiltelefon fremme efter en afhøring i Tibetkommissionen, som låner lokaler i Retten på Frederiksberg. Hun syntes, at politiet gik "hårdt til demonstranterne" ved et kinesisk statsbesøg i 2012. Men den daværende statsminister gjorde ikke noget ved det og bad for eksempel ikke sin justitsminister om en redegørelse. Der var mange andre ting, der optog hende, forklarede hun. (Arkivfoto)

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix