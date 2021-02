FAKTA: 11 kommuner uden for coronabekymring

Der er nu i alt 11 kommuner, hvor smitten med coronavirus er skrumpet så meget, at de er under sundhedsmyndighedernes bekymringsgrænse.

Kommunerne under bekymringsgrænsen er Rebild, Hedensted, Favrskov, Guldborgsund, Tønder, Silkeborg, Viborg, Bornholm, Samsø, Ærø og Læsø.

En kommune kommer over sundhedsmyndighedernes bekymringsgrænse, hvis den har et incidenstal på mere end 20. Det betyder, at der inden for en periode på syv dage har været mere end 20 smittetilfælde per 100.000 indbyggere.

Læs dig ind på kommunernes incidens- og smittetal her:

* Greve: 150,8 smittede per 100.000 indbyggere (76 smittetilfælde i absolutte tal).

* Vallensbæk: 138,9 (23).

* Høje-Taastrup: 134,3 (68).

* Albertslund: 133,7 (37).

* Brøndby: 131,6 (46).

* Køge: 121,7 (74).

* Ishøj: 113,7 (26).

* Hvidovre: 112,4 (60).

* Morsø: 98,9 (20).

* Varde: 94,1 (47).

* Rødovre: 93,7 (38).

* Fredensborg: 90,8 (37).

* Nyborg: 90,7 (29).

* Herlev: 89,8 (26).

* Lejre: 89,5 (25).

* Gladsaxe: 88,4 (61).

* Gribskov: 83,1 (34).

* Egedal: 78,7 (34).

* Furesø: 78,3 (32).

* København: 78,1 (491).

* Tårnby: 77,1 (33).

* Roskilde: 72,9 (64).

* Stevns: 70,3 (16).

* Vejen: 70,3 (30).

* Glostrup: 69,3 (16).

* Thisted: 69,2 (30).

* Solrød: 68,8 (16).

* Frederikssund: 68,7 (31).

* Svendborg: 68,7 (40).

* Hørsholm: 68,6 (17).

* Faaborg-Midtfyn: 66,1 (34).

* Slagelse: 62,2 (49).

* Sønderborg: 62,1 (46).

* Gentofte: 60,3 (45).

* Horsens: 59,5 (54).

* Holbæk: 58,8 (42).

* Ringsted: 57,6 (20).

* Lyngby-Taarbæk: 57,2 (32).

* Langeland: 56,2 (7).

* Dragør: 55,3 (8).

* Frederiksberg: 54 (56).

* Rudersdal: 53,1 (30).

* Helsingør: 52,8 (33).

* Kolding: 51,6 (48).

* Aalborg: 50,8 (110).

* Næstved: 50,7 (42).

* Haderslev: 50,4 (28).

* Ballerup: 47,3 (23).

* Hillerød: 47 (24).

* Odense: 47 (96).

* Skanderborg: 46,3 (29).

* Mariagerfjord: 45,5 (19).

* Frederikshavn: 43,7 (26).

* Esbjerg: 43,3 (50).

* Jammerbugt: 41,8 (16).

* Lolland: 41,5 (17).

* Nordfyns: 40,5 (12).

* Holstebro: 39,3 (23).

* Assens: 39,1 (16).

* Fredericia: 39,1 (20).

* Faxe: 38,3 (14).

* Struer: 38,1 (8).

* Skive: 37,1 (17).

* Randers: 36,9 (36).

* Hjørring: 35,7 (23).

* Odder: 35 (8).

* Odsherred: 33,5 (11).

* Vordingborg: 33 (15).

* Aarhus: 32,4 (113).

* Halsnæs: 32 (10).

* Kalundborg: 31,1 (15).

* Aabenraa: 30,7 (18).

* Brønderslev: 30,3 (11).

* Kerteminde: 29,5 (7).

* Vejle: 29,4 (34).

* Fanø: 28,7 (1).

* Middelfart: 28,3 (11).

* Vesthimmerlands: 27,3 (10).

* Norddjurs: 27 (10).

* Billund: 26,3 (7).

* Syddjurs: 25,6 (11).

* Lemvig: 25,4 (5).

* Herning: 23,6 (21).

* Sorø: 23,5 (7).

* Allerød: 23,4 (6).

* Ikast-Brande: 21,8 (9).

* Ringkøbing-Skjern: 21,2 (12).

* Rebild: 19,9 (6).

* Hedensted: 19,3 (9).

* Favrskov: 18,6 (9).

* Guldborgsund: 16,5 (10).

* Tønder: 16,1 (6).

* Silkeborg: 14,9 (14).

* Viborg: 13,4 (13).

* Bornholm: 5,1 (2).

* Samsø: 0 (0).

* Ærø: 0 (0).

Kilde: Statens Serum Institut (SSI).