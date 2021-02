FAKTA: 11 folketingsmedlemmer har forladt deres parti

Venstre har i alt mistet tre folketingsmedlemmer i denne valgperiode. Udover Lars Løkke Rasmussen og Inger Støjberg er Marcus Knuth skiftet til De Konservative.

Alternativet er dog det parti, der har været hårdest ramt med hele fire folketingspolitikere, der har forladt partiet siden valget.

Her kan du se de personer, der i denne folketingsperiode har forladt et parti for at blive løsgænger eller skiftet direkte til et andet parti. I parentes står partiet, som politikeren forlod:

* Simon Emil Ammitzbøll-Bille (Liberal Alliance).

* Uffe Elbæk (Alternativet - efter en periode som løsgænger er han nu medlem af Frie Grønne).

* Sikandar Siddique (Alternativet - Efter en periode som løsgænger er han nu medlem af Frie Grønne).

* Susanne Zimmer (Alternativet - Efter en periode som løsgænger er han nu medlem af Frie Grønne).

* Rasmus Nordqvist (Alternativet - Efter en periode som løsgænger er han nu medlem af SF).

* Orla Østerby (De Konservative).

* Lars Løkke Rasmussen (Venstre).

* Jens Rohde (De Radikale).

* Inger Støjberg (Venstre).

Dertil kommer to direkte partiskift uden tid som løsgænger:

* Marcus Knuth fra Venstre til Konservative.

* Ida Auken fra De Radikale til Socialdemokratiet.

Kilde: Folketingets hjemmeside.