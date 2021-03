FAKTA: 1000 medarbejdere skal ansættes til skattekontrol

Sidste år blev de første 250 medarbejdere ansat, og de første to af i alt otte planlagte skattecentre blev oprettet i Frederikssund og Fredericia.

I år følger nye skattecentre i Esbjerg og Viborg samt ansættelse af yderligere 250 medarbejdere.

Fire af de otte skattecentre skal ligge i Jylland, mens to skal ligge på Fyn og to på Sjælland.

Her følger et udpluk af regeringens planer for anden etape, hvor initiativerne er inddelt i tre hovedgrupper:

* Multinationale koncerner og organiseret skattekriminalitet.

Skatteforvaltningen skal bedre kunne benytte sig af globale data. Det skal forhindre fejl, som kan medføre, at multinationale koncerner udnytter gråzoner til at snyde, eksempelvis ved at bruge skattely.

Skatteforvaltningen får bedre muligheder for at handle mod nye former for kriminalitet. I alt 85 medarbejdere ansættes.

* Digitale platforme og investeringsformer.

Skatteforvaltningen er udfordret af nye teknologier. Danskerne køber for eksempel overnatninger, rengøring og takeaway på nye platforme, og flere danskere investerer i værdipapirer og nye valutaer.

Dette område skal kontrolleres mere for at forhindre snyd, og det sker med ansættelsen af 50 medarbejdere.

* Fejl og snyd hos virksomheder.

Skatteforvaltningen skal give en ekstra hånd til nyoprettede virksomheder, der mangler rutine og derfor begår fejl.

Området styrkes også ved at sætte ind, hvor reglerne bevidst forsøges omgået, for eksempel i kiosker og på pizzeriaer. I alt ansættes 115 medarbejdere på dette område.

Kilde: Skatteministeriet.