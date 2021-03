FAKTA: 1 ud af 16 er færdigvaccineret i Danmark

I alt har 364.798 personer - svarende til 6,2 procent eller cirka 1 ud af 16 i befolkningen - modtaget begge stik med vaccinen og er derfor færdigvaccineret.

Torsdag besluttede Sundhedsstyrelsen at sætte vaccination med AstraZenecas vaccine på pause i foreløbig endnu tre uger, og det betyder, at styrelsen nu forventer, at alle over 16 år er blevet tilbudt en vaccine senest i uge 30 i juli.

Her kan du se, hvordan vaccinationerne fordeler sig regionalt. I parentes er angivet, hvor stor en andel af indbyggerne i regionen der er tale om:

* Region Hovedstaden: 203.553 personer har påbegyndt vaccination (11 procent).

Færdigvaccinerede: 111.987 (6).

* Region Midtjylland: 153.264 (11,5).

Færdigvaccinerede: 83.431 (6,3).

* Region Nordjylland: 74.283 (12,6).

Færdigvaccinerede: 38.847 (6,6).

* Region Sjælland: 104.096 (12,4).

Færdigvaccinerede: 53.123 (6,3).

* Region Syddanmark: 145.632 (11,9).

Færdigvaccinerede: 77.410 (6,3).

Opgørelsen medregner kun de vaccinerede borgere, som stadig er i live eller fortsat har bopæl i Danmark.

Statens Serum Institut kan ikke oplyse antallet af borgere, der har påbegyndt vaccination, og som siden er afgået ved døden.

Bemærk også, at antallet af personer, der har fået første stik, også omfatter dem, der har færdiggjort vaccinationen.

Statens Serum Institut gør opmærksom på, at der kan være en forsinkelse i registreringen af de givne vacciner.

Kilde: Statens Serum Institut.