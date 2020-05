FAKTA: 1. maj har været fyldt med maling og buhråb

Læs om mindeværdige begivenheder her:

* 1. maj 1890

Politiet forbød arbejderne at gå igennem gaderne med faner og flag, ligesom de heller ikke måtte synge. De fik lov at være i den nordlige del af Fælledparken. Der måtte ikke sælges øl eller andet, pladsen skulle ryddes op igen, og de måtte ikke diskutere kravet om en otte timers arbejdsdag.

Mellem 30.000 og 40.000 mennesker mødte op.

* 1. maj 1983

Fremskridtspartiets leder, Mogens Glistrup, fik æg og maling i hovedet af en større flok unge, da han ville holde tale i Fælledparken.

* 1. maj 1992

Året før Poul Nyrup Rasmussen blev statsminister, blev han mødt af fuckfingre, buhråb og klokker, der ringede. Han anbefalede et ja til Maastricht-traktaten, der skulle omdanne EF til EU og udvide medlemslandenes samarbejde.

Danskerne stemte nej.

* 1. maj 1993

Det ledte frem til Danmarks fire EU-forbehold, som der blev stemt ja til året efter. Idémanden var SF's daværende formand, Holger K. Nielsen, som blev mødt af buhråb og æggekast. Det samme skete for Socialdemokratiets næstformand Birte Weiss.

* 1. maj 2013:

Regeringen greb ind i en konflikt mellem lærerne og kommunerne, og det gik ud over statsminister Helle Thorning-Schmidt (S).

I Aarhus skød en 23-årig mand på statsministeren med en vandpistol, mens en anden blev anholdt for at kaste en tomat efter Thorning-Schmidt.

Senere forsøgte en person i Randers at ramme S-lederen med en tomat, mens en anden trak bukserne ned foran statsministeren. Stemningen omkring Helle Thorning-Schmidts 1. maj-taler var generelt fjendtlig, og demonstranter råbte "socialdemokrati, klasseforræderi".

* 1. maj 2017

LO-formand Lizette Risgaard blev beskyldt for at være en "klasseforræder", da demonstranter tiltvang sig adgang til scenen. Det var byggelærlinge, som var meget utilfredse med den overenskomst, der netop var blevet vedtaget.

* 1. maj 2019

- Venner, man kan godt være uenige i et demokrati, og man kan råbe. Men I skal lade være med at slås.

Sådan lød det fra Mette Frederiksen under statsministerens tale sidste år i Fælledparken, hvor der opstod tumult foran scenen. Det fik statsministeren til at droppe at holde tale i Fælledparken i år. Siden har regeringens tiltag for at stoppe udbredelsen af coronavirus gjort det umuligt.

Statsminister Mette Frederiksen vil denne gang i stedet deltage i flere virtuelle 1. maj-markeringer, som blandt andet foregår på Facebook Live.