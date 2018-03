F-16-piloter kan skabe nattestøj frem til torsdag

Det er F-16-piloter fra Forsvarets Fighter Wing Skrydstrup, der vil flyve i områderne. Flyvningerne om natten er en vigtig del af piloternes træning.

- Vores piloter skal kunne flyve 24/7. Det vil sige, uanset om det er dag eller nat, skal de kunne flyve de missioner, de bliver stillet, siger Tommy Nielsen, chef for ledelsessekretariatet i Figther Wing Skrydstrup.

Det er anderledes at flyve om natten, når det er mørkt, end om dagen. Derfor er det vigtigt, at piloterne også træner natflyvninger herhjemme, så de kan alt det, de skal, når de kommer ud i missionsområder.

- Vi er ikke ude så tit, men når vi endelig er ude, så skal vi også kunne de her ting. Og det kan vi kun ved at træne det, også i fredstid herhjemme, siger Tommy Nielsen.

Forsvaret gør dog, hvad de kan for at minimere støjgenerne for beboerne i områderne, forsikrer Tommy Nielsen.

- Vi prøver at tage højde for støjgener ved at have øvelsesområderne tilpas væk fra beboelsesområder. Men vi vil aldrig helt kunne undgå, at fly støjer, siger Tommy Nielsen.

Fordi det er koldere om natten, kan det lyde lidt anderledes, når F-16-flyene træner om natten end om dagen. Men flyene larmer ikke mere end normalt, forsikrer Tommy Nielsen.

- Når vi flyver om aftenen, lægger folk normalt mere mærke til det, fordi de er hjemme. Men som sådan støjer vi ikke mere, end vi gør om dagen, siger han.