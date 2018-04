Ex-fængselschef om livstidsdomme: Uvisheden er det værste

Men der er én stor, væsentlig forskel ved at afsone en livstidsdom, som ubådsbygger Peter Madsen onsdag er blevet idømt for drabet på Kim Wall.

- Det føles ikke rart at sidde der uden at ane, hvornår man kan være heldig at komme ud igen. Det er det værste. Det er en straf oveni straffen, siger Hans Jørgen Engbo.

Der skelnes ikke til, hvilken forbrydelse man sidder fængslet for. I udgangspunktet er forholdene de samme for alle, fortæller Hans Jørgen Engbo.

Det kan variere fra fængsel til fængsel, men ifølge den tidligere fængselsinspektør foregår en typisk dag således:

- Man prøver under de her meget unormale forhold, som det er at være spærret inde, at skabe sig en normal hverdag.

- Man bliver vækket omkring klokken 7, og så går man på arbejde eller i skole til ud på eftermiddagen.

- Efter det er der så en række idrætsaktiviteter og andet. Mange ser også fjernsyn på fællesarealer eller læser bøger.

I weekenden har de indsatte fri fra arbejde og skole.

- Der er mange, der synes, at weekenderne kan være lidt lange, for der er ikke så meget at lave.

Efter 12 års afsoning er der mulighed for at søge om prøveløsladelse hos kriminalforsorgen. Hvis det afvises, kan man prøve igen efter to år. Herefter kan man afprøve spørgsmålet ved domstolene.