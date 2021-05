Evigtunge Queen of Camp fylder 75 år

Den amerikanske sangerinde og skuespiller Cher er i en liga for sig og så drag, at hun næsten burde have været en mand.

Af samme grund er hun et ikon blandt bøsser, hvor hendes visuelle shows og vilde kostumer har vakt begejstring gennem en snart 60 år lang karriere.

Udover mere end 1000 koncerter har hun i lange perioder været fast inventar på Las Vegas' scener.

Og Cher passer godt til Vegas. Kulørt og vildt for meget og nu også med et ansigtsudtryk og en krop, der efterhånden er stivnet i plastikkirurgiske indgreb.

Alligevel er der noget forsonende ved Chers selvironi. Som da hun på sit seneste udstyrsstykke af en turné, der også nåede København i 2019, jokede med numre, hun ikke sang. Men som hun jo bare kunne tage med på sin næste afskedsturné.

Cher, med det oprindelige navn Cherilyn Sarkisian, er først og sidst skuespiller, som en anmelder engang beskrev hendes mange stilskift. Derfor har hun også formået at genopfinde sig selv utallige gange og vende tilbage med nyt stjerneglimmer.

Hun brød igennem i Sonny&Cher med husbonden Sonny Bono i 60'erne. De fik et kæmpehit med "I've got You, Babe" og også et populært tv-show.

Men da de blev skilt efter 11 år, satte Cher ny kurs og fik med nummeret "Dark Lady" et millionsalg og sit eget tv-show.

Hun uddannede sig til skuespiller. 80'erne var hendes store filmæra, hvor hun vandt priser for sine roller. Først med Meryl Streep i Mike Nichols' "Silkwood" (Oscarnomineret), i "Mask" som mor til et vansiret barn (bedste kvindelige hovedrolle i Cannes) og endelig "Lunefulde Måne", som gav hende en Oscar.

Efter sygdom i 1990'erne fik hun i 1998 endnu et uventet comeback med et kursskifte til dancediva med albummet "Believe", der har solgt over 20 millioner eksemplarer.

Her dannede hun også skole med "Cher-effekten", som førte til, at mange andre kunstnere begyndte af bruge hendes berømte lydeffekt autotune.

Efter en lang succesrig turné indstillede hun turnélivet med en afskedskoncert i Hollywood i 2005.

Men sådan skulle det selvfølgelig ikke gå. I 2013 udgav hun sit 25. album "Closer to the Truth".

Siden stavrede hun rundt i begge Abba-filmene, hvilket inspirerede hende til at indspille et album i 2018 kun med Abba-covernumre.

Samlet har hun solgt over 100 millioner albums gennem sin karriere, som de færreste tror slutter, blot fordi hun nu runder de 75 år.

Ud over Sonny Bono var hun kortvarigt gift med musikeren Gregg Allmann. Hun har et barn med hver af dem. Den mest kendte er hendes datter Chastity, som tæt fulgt af medierne skiftede køn og blev til Chaz Bono.