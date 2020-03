Eventyrer hjælper teenagere frem i livet

I dag bruger han sine erfaringer til at hjælpe børn og unge med at udforske sig selv og finde deres stærke sider.

Flere end 20.000 teenagere har deltaget i en camp under hans vinger i virksomheden True North.

Også voksne deler han sine erfaringer med, når han holder foredrag. Blandt andet "Kys den gamle verden farvel", der skal motivere deltagerne til at bryde med frygten og forvandle hverdagens problemer til udfordringer.

True North etablerede han i 2006. Et par år tidligere var han under træning til rallyløbet Paris-Dakar kørt galt på motorcykel i Tyrkiet med 145 kilometer i timen.

Den alvorlige ulykke fik hans øjne op for, at tiden var kommet til at give plads til andet end vilde eventyr og udholdenhedskonkurrencer.

- Da jeg senere var kommet mig nogenlunde, var det, som om en stemme meget pludseligt sagde: "Hvis du vil fortsætte din udvikling, skal du ikke længere kun fylde dit eget bæger med oplevelser. Du skal hjælpe andre mennesker til at vokse og skabe varige forandringer", fortalte han sidste år i et interview i Berlingske.

Nicolai Moltke-Leth, som fylder 50 år den 13. marts, er født i en traditionsbunden nordsjællandsk familie. Hans advokatfar var tidligere soldat, og storebrødrene, Anders og Casper, fulgte i samme spor.

Men den unge Nicolai ville det anderledes - i hvert fald i begyndelsen. Da han skulle på session, var det med et ønske om at trække frinummer.

Sådan gik det imidlertid ikke, for da han på dagen mødte to andre unge, som kendte alle tricks til at blive kasseret, sadlede Moltke-Leth om og meldte sig frivilligt til Livgarden.

Næste step blev Jægerkorpset, hvor han nåede grad af kaptajn. Den tid har han beskrevet i bogen "Jo, du kan", hvor han blandt andet fortæller om at kaste sig ud i faldskærm fra ti kilometers højde.

Bogen er dedikeret til den danske soldat Anders Lassen, som faldt i engelsk tjeneste under Anden Verdenskrig. Overskuddet gik til at etablere Anders Lassen Fonden, hvor kronprins Frederik er protektor.

Nicolai Moltke-Leth er gift og far til tre døtre. Den ene har for nylig inspireret ham til at blive vegetar. For selv om det er slut med de vilde strabadser, så er det vigtigt fortsat at udfordre gamle vaner.

Foruden militæruddannelsen er Nicolai Moltke-Leth kandidat i sociologi, ligesom han er uddannet coach.

Kontakten til Forsvaret har han bevaret som løjtnant af reserven.