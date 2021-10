Evakuering af Syrien-børn fyldte åbningsdebat

Endnu engang fik regeringen kritik for sin kovending i sagen.

Men også mere fremadskuende spørgsmål blev vendt: Hvad skal der ske med børnene, nu de er landet i Danmark? Hvad med de resterende fem børn og deres forældre med tilknytning til Danmark, der sidder tilbage i Syrien-lejrene?

Spørgsmål, der delte partierne i Folketingssalen.

Særligt Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige brugte en stor del af taletiden på at udfritte partierne deres holdning til sagen.

Som regeringsbærende parti var Socialdemokratiet først i den varme stol, som partiets fungerende politiske ordfører, Christian Rabjerg Madsen, indtog.

Han gjorde det klart, at det ikke er en politisk beslutning, hvad der skal ske med mødrene og deres børn nu.

- Det er myndighederne og domstolene, der skal afgøre, hvordan de skal behandles af retssystemet, og dermed også hvad den videre færd skal være for dem og deres børn.

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, og Nye Borgerliges Pernille Vermund gav begge udtryk for ønsket om at adskille børnene fra deres mødre.

- Når de i virkeligheden har nogle værdier, der ligger så langt væk fra almindelig tankegang i et demokratisk samfund, sagde Thulesen Dahl.

Da Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, stod på talerstolen, blev han af DF-formanden afkrævet svar på, om Venstre vil love at sætte en "prop i hullet", så der i fremtiden ikke hentes flere kvinder, der er rejst til Syrien for at kæmpe for ekstremistiske grupper, til Danmark.

- Vi har en forpligtelse til at beskytte børnene. Vi mener ikke, at de her kvinder skulle til Danmark. De skulle retsforfølges lokalt, sagde Jakob Ellemann-Jensen.

SF's formand, Pia Olsen Dyhr, sagde i sin tid på talerstolen, at hun er klar til at evakuere de sidste fem børn, der har dansk statsborgerskab, men fortsat er i en lejr i Syrien.

Det samme er statsminister Mette Frederiksen (S) i princippet, men det afhænger af deres forældres samtykke, svarede hun, da hun blev spurgt ind til sagen på et doorstep i debatpausen.

- Det kan være nødvendigt at evakuere flere børn fra Syrien, men ikke flere forældre, sagde hun.

- Vi har tilbudt at evakuere børnene. Men det er forældrenes beslutning, hvis ikke vi får lov til at hjælpe dem.

Står det derimod til Enhedslisten, skal de sidste fem børn til Danmark sammen med deres mødre. Det fortalte politisk leder Mai Villadsen.

- Vi synes, at børnene og deres mødre skal til Danmark.

- Jeg begriber ikke, at et parti som Dansk Folkeparti ikke også synes, at de (de resterende fem børn, red.) selvfølgelig kræver beskyttelse, fordi de er danske statsborgere.

Mai Villadsen mener, at Danmark må tage ansvar for at retsforfølge mødrene i Danmark, ligesom Danmark ønsker, at andre lande tager imod deres statsborgere.