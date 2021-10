Evakueret mor til fem børn er fængslet

Den 34-årige er sigtet for at have støttet Islamisk Stat og for uden tilladelse at have opholdt sig i konfliktzoner i Syrien.

Hun er mor til fem børn.

Retten i Esbjerg har afslået et ønske fra kvindens forsvarer om, at fængslingen skulle ske under særlige vilkår, således at hun kunne have tæt kontakt til børnene.