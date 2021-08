Evakueret afghaner fængslet for brud på indrejseforbud

Spørgsmålet er, hvorvidt manden har lavet en aftale med de danske myndigheder om evakuering, og om han har spillet med tilstrækkeligt åbne kort.

Manden blev tidligere på ugen stillet for en dommer, som udskød afgørelsen om varetægtsfængsling, og i stedet valgte at opretholde anholdelsen, mens politiet foretog yderligere undersøgelser.

Ved et retsmøde tirsdag forklarede manden, at han havde været ansat hos de danske myndigheder i Kabul, Afghanistans hovedstad.

Manden forklarede ved den lejlighed også, at han havde været i kontakt med de danske myndigheder og havde fået grønt lys til at blive evakueret sammen med sin kone og sine to små børn på henholdsvis to år og fire måneder.

Den 31-årige forklarede ved den lejlighed over for dommeren, at korrespondancen kunne findes på hans telefon, og at politiet var velkommen til at undersøge det.

Det har politiet gjort i mellemtiden, og ved fredagens retsmøde fremlagde anklager Anders Larsson en korrespondance mellem manden og de danske myndigheder. I perioden 13. august til 22. august har der været en række udvekslinger.

Manden har blandt andet anmodet Forsvarsministeriet om at få sin asylsag på grund af den anspændte situation i Kabul, og myndighederne har svaret og bedt om dokumentation for hans ansættelse hos de danske myndigheder.

Manden forklarede i retten, at han godt vidste, at han var idømt et indrejseforbud. Men for ham handlede det alene om at overleve.

Forsvarer Irene Zehngraff oplyste under retsmødet, at politiet har henvendt sig til Udenrigsministeriet for at få oplyst, hvorvidt manden ville være kommet på ministeriets evakueringsliste trods indrejseforbuddet. Det er der ikke kommet svar på endnu.

Anklager Anders Larsson lagde vægt på, at manden ikke havde efterkommet myndighedernes anmodninger om at levere dokumentation for sin ansættelse, og at han ikke havde nævnt indrejseforbuddet eller sin fødselsdato.

Dommeren i Københavns Byret vurderede, at der var en begrundet mistanke om, at manden er skyldig, og at der er risiko for, at han vil stikke af fra strafforfølgning, hvis han er på fri fod. På den baggrund blev manden varetægtsfængslet i foreløbig 13 dage.