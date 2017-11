Europarådet: Danmark svigter voldsramte kvinder og børn

Sådan lyder kritikken i en rapport, der er udarbejdet af Grevio, der er en gruppe eksperter under Europarådet med fokus på initiativer mod vold i hjemmet.

Når der skal tages stilling til, hvor et barn skal være, når mor bliver skilt fra en voldelig far, er Danmark ikke god nok til at beskytte moren og barnet.

Ifølge ekspertgruppen bryder Danmark med Istanbul-konventionen fra 2011, der handler om at beskytte ofre for vold i hjemmet.

Rådet kritiserer blandt andet Statsforvaltningens håndtering af sager om fordeling af samvær mellem forældrene.

- I sager med vold i hjemmet tager Statsforvaltningen ikke de nødvendige forholdsregler, før den beslutter sig for at dele forældremyndigheden, lyder det i rapporten.

Eksperterne påpeger desuden, at en langsom sagsbehandling betyder, at volden kan fortsætte, mens der ventes på en endelig afgørelse i sagen fra byretten.

Derfor kan det delte samvær resultere i, at kvinder bliver chikaneret og udsat for mere vold af tidligere mandlige partnere.

Desuden er der tilfælde, hvor børn bliver sendt tilbage til voldelige fædre med risiko for at blive udsat for yderligere vold.

Ifølge rapporten giver Statsforvaltningen for ofte faren udstrakt besøgsret, så børnene kan ende med at være flere dage sammen med en far, som forvaltningen ved er voldelig eller har været voldelig.

Børne- og socialminister Mai Mercado (K) kan ikke kan genkende kritikken i rapporten.

- Danmark er langt fremme, når det kommer til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder. Det er samtidig et område, hvor vi hele tiden bliver bedre og har en række nye initiativer i gang.

- Derfor er det med forundring og beklagelse, at jeg har modtaget kritikken fra Grevio af mit område, som jeg finder helt forfejlet. Det har jeg også klart markeret i høringssvaret, lyder det i et skriftligt svar fra ministeren.