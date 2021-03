Etisk Råd vil tillade børn ned til ti år juridisk kønsskifte

Allerede før teenageårene har børn en fast opfattelse af deres egen kønsidentitet. Derfor bør juridisk kønsskifte være muligt for børn.

Det mener et flertal i Etisk Råd, som anbefaler at sænke aldersgrænsen for juridisk kønsskifte ned til ti år.

Det skriver Kristeligt Dagblad.

I dag skal man være fyldt 18 år, før man må skifte køn juridisk og dermed ændre de sidste cifre i cpr-nummeret.

Etisk Råd har taget stilling til spørgsmålet på baggrund af en opfordring fra Folketingets Ligestillingsudvalg.

16 ud af 17 medlemmer i Etisk Råd anbefaler en sænkning af aldersgrænsen. Blandt dem peger 14 medlemmer på en aldersgrænse ved 10-12 år.

Formand for Etisk Råd Anne-Marie Axø Gerdes fortæller, at det har været en svær diskussion.

På den ene side skal man tage hensyn til det enkelte barns opfattelse af eget køn - og dets eventuelle ønske om kønsskifte.

På den anden side skal man ikke presse børn til at tage stilling til deres køn, før de egentlig er klar til det, mener hun.

- Jeg bevægede mig ned til 10-12 år, fordi de fleste børn i den alder - ifølge mange af de eksperter, vi har rådført os med - allerede her har en mere fast idé om deres egen kønsidentitet.

- Samtidig er det den alder, hvor puberteten starter, og kroppen begynder at udvikle sig til enten mand eller kvinde, siger Anne-Marie Axø Gerdes til Kristeligt Dagblad.

Ud over de 14 medlemmer af Etisk Råd, der ønsker en aldersgrænse ved 10-12 år, er der et medlem, der ønsker en grænse ved 15 år, og et medlem af rådet, der mener, at der slet ikke skal være en aldersgrænse.

Endelig er der et medlem, der vil bevare den nuværende grænse ved 18 år.

Regeringen gav sidste år udtryk for, at den ønsker at sænke aldersgrænsen for juridisk kønsskifte. Dette bakker et flertal i Folketinget op om.